Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Соответствующий документ постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь передал генсеку ООН Антонио Гутерришу.

Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

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