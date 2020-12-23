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Lenta.ru
Lenta.ru

Китай создал России проблемы из-за рыбы

Проблемы возникли из-за того, что Китай закрыл последний порт, куда ввозилась рыба из России. До этого такие же меры были приняты в отношении порта Циндао. Ситуация связана с обнаружением у грузчиков коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Российской рыбе перекрыли Китай

Экспорт остановлен из-за карантинных мер Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов.
Коммерсантъ22 декабря в 08:51
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Царьград

Закрыт последний порт: Китай отказался от русской рыбы из-за страха перед COVID

Царьград22 декабря в 12:54
Lenta.ru

Китай создал России проблемы из-за рыбы

Lenta.ruвчера в 05:52
Forbes

Китай приостановил импорт российской рыбы из-за угрозы COVID-19

Forbes22 декабря в 13:43
BFM.ru

Российский рынок рискует столкнуться с сотнями тысяч тонн лишней рыбы из-за запрета на ее ввоз в Китай

BFM.ru19:02
News.ru

Китай закрыл порты для выгрузки российской рыбы

News.ru22 декабря в 11:16
Говорит Москва

Китай приостановил импорт российской рыбы

Говорит Москва22 декабря в 09:25
Коммерсантъ

Российской рыбе перекрыли Китай

Коммерсантъ22 декабря в 08:51

Порядок заполнения платежных поручений на перечисление налогов изменится с 2021 года

Предлагаем ознакомиться с образцом заполнения платежного поручения в части вносимых изменений с 1 января 2021 года и заявки на кассовый расход (для бюджетных организаций, филиалов).
Столица на Онего22 декабря в 08:55

Россия восстановила закрытую со времен СССР лабораторию в Арктике

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") восстановил работу закрытой после развала СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба предприятия.
РИА Новости19:22