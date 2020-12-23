Китай создал России проблемы из-за рыбы
Проблемы возникли из-за того, что Китай закрыл последний порт, куда ввозилась рыба из России. До этого такие же меры были приняты в отношении порта Циндао. Ситуация связана с обнаружением у грузчиков коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Российской рыбе перекрыли Китай
Экспорт остановлен из-за карантинных мер Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов.
Коммерсантъ22 декабря в 08:51
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Закрыт последний порт: Китай отказался от русской рыбы из-за страха перед COVID
Царьград22 декабря в 12:54