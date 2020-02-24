Общество
Вести.RuПосол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в Москве посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Хоккей
«Нефтехимик» оставил «Амур» без плей-офф КХЛ
Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Здоровье
Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом
Кому в России нужен йод Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Футбол
«Крылья Советов» официально представили новичков команды
В понедельник на «Самара Арене» состоялось официальное представление новичков «Крыльев Советов».
Политика
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6
В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
Тарасов сломал ногу спустя три дня после перехода в «Рубин»
Обо всем сообщает «Российская газета». Футболист Дмитрий Тарасов перешел в «Рубин» всего три дня назад и уже получил серьезную травму.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти
Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали.
Музыка
Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»
В новом видео Mozgi меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работе, - говорится в описании видео.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Политика
Трамп прибыл в Индию с первым официальным визитом
Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с официальным визитом, об этом 24 февраля сообщает Indian Express.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».