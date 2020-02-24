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Вести.RuПосол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в Москве посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Посол Китая: против коронавируса эффективно старое лекарство советского производства
Комсомольская правда02:31
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В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
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