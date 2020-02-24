Общество

Вести.RuВести.RuПосол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в Москве посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru03:39

Посол Китая: против коронавируса эффективно старое лекарство советского производства

Комсомольская правда02:31

Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

Вести.Ru02:58

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Известия02:51

Посол сообщил о разработанной Китаем эффективной вакцине от коронавируса

Коммерсантъ02:49

Власти Китая объявили о разработке вакцины, которая показала эффективность против коронавируса

Эхо Москвы03:02

Разработана вакцина, предварительно эффективная против коронавируса

РЕН ТВ02:25
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Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
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Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе

По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
ФАН 02:02
Игры

Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения

Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
3DNews 03:29
Общество

Пакистан закрывает границу с Ираном

Пакистан закрывает границу с Ираном в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает AFP.
RT на русском вчера в 09:20
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM вчера в 04:22
Общество

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Политика

Косачев объяснил причину разногласий между Россией и Украиной

Сложности в отношениях России и Украины возникают из-за внешних факторов, если перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, конфликт исчезнет сам собой.
ФАН 02:37
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
BFM.ru вчера в 14:32
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Rambler News Service 22 февраля в 03:37
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 21 февраля в 06:31
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
ТАСС вчера в 16:15
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Армия и оружие

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.
РБК вчера в 09:12
Общество

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Известия 02:29
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv 22 февраля в 13:34
Общество

Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы

Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Expert.ru вчера в 11:29
Кино

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Афиша Daily 21 февраля в 10:22
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru вчера в 21:51
Биатлон

Губерниев: на Логинова больно смотреть

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.
Чемпионат 02:40
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

Известия вчера в 16:02
Кино

Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»

В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
ИА Текст (Пермь) вчера в 08:23
Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
RT на русском 02:29
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

РИА Новости 03:10
Происшествия

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6

В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 12:27
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Sony официально представила флагманский 5G-смартфон Xperia 1 II

ITZine.ru 03:22
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Гастроэнтеролог пояснила, с чем лучше есть блины

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