Экономика
КоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
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Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Известия вчера в 07:08
Общество
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Происшествия
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Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
Финансы
Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов
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Lenta.ru 03:46
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Актера заметили в одном из санаториев Белокурихи Заслуженный артист России Данила Козловский отдохнул в Белокурихе.
АМИТЕЛ 03:45
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
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Газета.Ru вчера в 04:51
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Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
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Sport.ru вчера в 14:29
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Российская газета 02:40
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РИА Новости вчера в 05:08
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Армия и оружие
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
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Названы самые популярные у россиян пароли
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В Свердловской области выявили 209 случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 02:35
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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04