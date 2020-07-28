Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году. По данным федерального центра «Агроэскпорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. тонн мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. тонн.
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с чего всё началось

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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РБК: Китай стал главным импортером мяса из России

Газета.Ruвчера в 23:01

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъвчера в 20:15

РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо

Milknews.ruвчера в 03:15
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Общество

Ещё один человек умер от коронавируса в Воронежской области

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 89. За сутки коронавирус в Воронежской области диагностировали еще у 87 человек.
МОЁ! Оnline Воронеж 02:45
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК вчера в 10:53
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Общество

Дегтярев извинился перед жителями Хабаровска за баню

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что жители региона имеют право требовать проведения открытого суда над экс-губернатором края Сергеем Фургалом.
Московский Комсомолец вчера в 23:01
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Происшествия

Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ

Новосибирск, 27 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
REGNUM 26 июля в 23:51
Футбол

«Ювентус» достиг договорённости с Миликом

Как утверждает источник, туринский клуб достиг предварительной договорённости с польским форвардом.
Soccer.ru вчера в 23:44
Армия и оружие

В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,3K
Общество

В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса

"Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию".
Царьград 00:18
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Общество

Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
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Происшествия

В «Шереметьево» сел самолет со сработавшим датчиком неисправности

ТВ Центр 02:33
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
1,7K
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
754
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Аккаунт телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube оказался заблокирован в ночь с понедельника на вторник.
ФАН вчера в 23:02
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

RT на русском вчера в 16:39
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Армия и оружие

Плавающий вариант бронированной «Стрелы» рассекретят на «Армии-2020»

На VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ожидается первая демонстрация плавающего варианта новейшего российского бронеавтомобиля "Стрела".
Российская газета вчера в 06:44
Футбол

«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантией безопасности Северной Кореи

Наличие ядерного оружия является гарантией безопасности Северной Кореи.
РБК 02:08
Общество

«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
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Гаджеты

Эван Бласс опубликовал рендер модели Motorola Razr 5G

МИТ вчера в 14:23
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Общество

Губернатор Приамурья прокомментировал ситуацию с Фургалом

Василий Орлов в ходе прямого эфира в Инстаграме рассказал, что знаком с Сергеем Фургалом: «У меня с ним хорошие, конструктивные отношения».
Вести - Амурская область вчера в 22:42
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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