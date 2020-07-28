Экономика
КоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолецвчера в 17:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:03, Ашберн
Политика
Премьер-министр Италии предлагает продлить режим ЧС до октября
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с инициативой национальному парламенту продлить в стране режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса до октября.
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Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
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Известия 18:14
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По версии изданий, двое экс-сотрудников российской разведки, «известной как ГРУ», Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.
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Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
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RuNews24.ru 20:02
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Малый корвет «Павловск» заложен в Комсомольске
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UFC представил постер боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
UFC опубликовал официальный постер боя за звание чемпиона в легком весе.
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
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Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
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Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
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Врачи перевели актрису Елену Кондулайнен в палату интенсивной терапии. Ее состояние заметно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
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Газета.Ru 21:07
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Дегтярев откроет рестораны и детские лагеря в Хабаровском крае
Что касается детского отдыха, то в Хабаровском крае «полная боевая готовность по детским пришкольным лагерям».
Время МСК 10:35