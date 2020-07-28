Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Смотрите также
В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»
Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений
S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса
В Кремле дали оценку работе полиции на акциях в Хабаровске
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Роскачество рассказало россиянам о вреде холодного чая и кофе в жару
Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам
Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
Шатов покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Регионам выделят более 9 млрд рублей на льготы гражданам по оплате ЖКХ
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.В источнике
С чего всё началось
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолецвчера в 17:39