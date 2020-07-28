Экономика
КоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Evo-rus.com 02:34
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Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
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В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер
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Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
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Актуальные Новости вчера в 09:28
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие
Посол Латвии высказался за назначение Россией постпреда при НАТО
Как писал NEWS.ru, посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что Североатлантический альянс вряд ли пойдёт на нарушение основополагающего акта Россия — НАТО из-за вывода части американского военного контингента из Германии и возможной передислокации в Польшу.
News.ru 04:16
Футбол
Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса
Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Политика
Кремль заявил, что Россия не вмешивается в избирательный процесс в Белоруссии
Россия не дает оценок и не вмешивается в избирательный процесс в Белоруссии, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
ФАН 05:30
Путешествия
В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании
Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.
Газета.Ru 05:21
Футбол
«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева
Вести.Ru 05:10
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Лукашенко: Никому не позволено обижать правоохранителей
В ходе предвыборной гонки в городах Белоруссии прокатились массовые акции протеста.
Евразия Daily 04:30
Транспорт
Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые станции пригородного железнодорожного сообщения ежеквартально открываются в столичном регионе.
Вечерняя Москва 04:59
Авто
Названы самые покупаемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Эксперты определили список самых популярных кроссоверов у россиян стоимостью 2,5 – 3 миллиона рублей.
ToDay News Ufa 05:05
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
РИА Новости 26 июля в 13:46
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости вчера в 15:43
Культура
Пользователь YouTube заменил лица героев сериала «Друзья» на Друзя
Известия вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»
Пятый канал вчера в 00:59
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Экономика
Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»
Правительство РФ одобрило дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" при условия сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на портале правовой информации.
ТАСС 05:32
Общество
В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса
В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 04:51
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00