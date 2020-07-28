Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

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Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

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Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03

Китай вводит антивирусный контроль импортного мяса

Независимая газетавчера в 12:48
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Общество

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Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Посол Латвии высказался за назначение Россией постпреда при НАТО

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News.ru 04:16
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Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса

Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Политика

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В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании

Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.
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РБК 05:34
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Футбол

«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева

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Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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Политика

Лукашенко: Никому не позволено обижать правоохранителей

В ходе предвыборной гонки в городах Белоруссии прокатились массовые акции протеста.
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Вокзал на станции Нахабино МЦД-2 открылся после реконструкции

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Вечерняя Москва 04:59
Авто

Названы самые покупаемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

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Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости вчера в 15:43
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Политика

В Полтаве на митинге националисты «повесили» фигуру Зеленского

REGNUM 03:47
Культура

Пользователь YouTube заменил лица героев сериала «Друзья» на Друзя

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Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»

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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
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Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

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В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса

В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
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