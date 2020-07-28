Экономика
КоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБК27 июля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолец27 июля в 17:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:04, Ашберн
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU вчера в 05:58
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Политика
Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе
Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
Происшествия
В Красноярске пенсионерка незаконно заработала 24 миллиона
В ГУ МВД России по краю отметили, что в ходе следствия было установлено, что 61-летняя женщина осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фактически несуществующих организаций.
Городские новости. Красноярск 00:14
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Армия и оружие
Боевые характеристики МиГ-41 оценили в Китае
Новейший российский истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет подниматься на высоту 30 км и развивать скорость в 5 Махов.
МИР 24 вчера в 09:22
Общество
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей.
RT на русском вчера в 23:40
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 вчера в 05:10
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Здоровье
Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе
"Роскачество" не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе.
Piter.tv 01:36
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
РБК 27 июля в 07:37
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Интернет
Названы способы избежать слежки Google за пользователями
Самым простым способом избежать слежки является введение ограничений на сведения, которые уходят в компанию.
Народные новости 00:59
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
Общество
Turkish Airlines 2 августа возобновит рейсы из Пулково в Стамбул
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru вчера в 10:47
Происшествия
Оперштаб сообщил о 107 новых случаях коронавируса в Алтайском крае
107 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за сутки. Также 29 июля оперштаб сообщил о 160 выздоровевших пациентах.
Алтайская правда 01:30
Космос
На снимке Солнца NASA появился странный объект
Популярная механика вчера в 06:47