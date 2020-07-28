Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

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РИА Новостивчера в 22:13

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ruвчера в 19:04

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину

Московский Комсомолецвчера в 17:39

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

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Шоу-бизнес

Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью

Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.
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"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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РБК 18:18
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Общество

Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье

Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
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Коммерсантъ 17:19
Наука

Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

Rusargument 12:40
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США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны.
Известия 20:02
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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Известия 19:56
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Происшествия

На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков

Аргументы и Факты 06:20
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Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия

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Общество

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru 16:20
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Общество

Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
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В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию

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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
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Политика

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Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
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Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
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Наука

Нейросеть научили различать конкретных птиц одного вида со спины

Специальная система, которая позволит отличать птиц одного вида друг от друга, разработана группой ученых из Франции, Португалии и Германии.
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Шоу-бизнес

Бывший супруг Наргиз скончался в возрасте 54 лет

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Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Lenta.ru 03:45
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Экономика

Китай попал в финансовую ловушку

Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.
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Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
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