Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
Читать в источнике
Комментировать402
с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

РБК: Китай стал главным импортером мяса из России

Газета.Ruвчера в 23:01

РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъвчера в 20:15

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ruвчера в 19:04

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости вчера в 11:55
21
Происшествия

Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов

В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
3
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
632
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Газета.Ru 02:51
3,4K
Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
234
Политика

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

RT на русском 07:44
71
Транспорт

«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»

Российская газета 03:18
74
Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
6
Здоровье

В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области

После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 09:22
123
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru вчера в 12:07
1,6K
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
588
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
361
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
89
Политика

Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
453
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
12
Кино

Российский продюсер впервые получил премию «Эмми»

Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».
Росбалт 11:52
Экономика

«Татнефть» заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане

ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Интерфакс 10:55
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
82
Общество

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
59
Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
3
Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут

28 июля в Санкт-Петербурге за 40 минут выпала практически половина месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Русская Планета 11:40
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
22
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
658
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
1,1K
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
50
Игры

Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка

Игромания.ру вчера в 12:19
5
Здоровье

Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу

«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48
2
Общество

«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю

«Роснефть» с 1 октября временно переведет некоторых сотрудников на сокращенную рабочую неделю.
Forbes 11:28
2
Армия и оружие

Майор ВСУ потребовал от Зеленского прекратить унижать военных

Украинский майор Роман Ковалев заявил, что президент страны Владимир Зеленский унижает военных тем, что они должны докладывать трехсторонней контактной группе о своих действиях.
Взгляд.ру 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное