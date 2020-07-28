Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

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РБКвчера в 17:00
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
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