Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъвчера в 20:15

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ruвчера в 19:04

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину

Московский Комсомолецвчера в 17:39

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00
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Транспорт

Хуснуллин поручил активнее развивать сеть железных дорог в Крыму

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Кино

Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres

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РИА Новости 11:40
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Общество

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РБК 17:02
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

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Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос

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РИА Новости 16:30
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Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

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Альфа-банк опровергает сообщения об уязвимостях в онлайн-сервисах банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
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Технологии

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Происшествия

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Происшествия

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Экономика

Банки лишат права прописывать условия мелким шрифтом

Банки не смогут прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах, которые приводят к снижению доходов по вкладу.
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Общество

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Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
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Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
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Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет

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Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
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Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

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Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
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