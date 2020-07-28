Экономика

Вести.RuВести.RuКитай стал крупнейшим покупателем российского мяса

КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса, опередив предыдущего лидера, Украину. С января по июнь 2020 года мясной продукции из России за рубеж было поставлено более чем на 330 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину

Московский Комсомолецвчера в 17:39

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъвчера в 20:15

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ruвчера в 19:04

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

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В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
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Политика

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Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов

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Экономика

Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

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Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
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Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли

Перечислены наиболее популярный среди россиян пароли.
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось

Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о процессе изучения соперников, а также поделился мнением о сборной Сербии.
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Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

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Авто

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В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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