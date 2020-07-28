Экономика
Вести.RuКитай стал крупнейшим покупателем российского мяса
КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса, опередив предыдущего лидера, Украину. С января по июнь 2020 года мясной продукции из России за рубеж было поставлено более чем на 330 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолецвчера в 17:39
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"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о процессе изучения соперников, а также поделился мнением о сборной Сербии.
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Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
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В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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