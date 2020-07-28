Экономика
КоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году. По данным федерального центра «Агроэскпорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. тонн мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. тонн.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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