Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
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Шоу-бизнес

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Германские СМИ написали, что строительство газопровода «Северный поток — 2» вновь приостановлено.
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Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

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