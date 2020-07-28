Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
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За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.В источнике
С чего всё началось
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00
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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолецвчера в 17:39