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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.В источнике
С чего всё началось
РБК

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00
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ТАСС

РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52
Московский Комсомолец

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину

Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03
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Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00
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Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника

Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия02:30
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Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС03:20
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ03:17
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Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета02:44
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В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия03:46
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газетавчера в 02:49
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