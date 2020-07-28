Экономика
КоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо
Milknews.ruвчера в 03:15
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Общество
В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса
В России выявили 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:31
Футбол
Мирослав Ромащенко: «Организация и философия игры сборной Сербии нам известны»
Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о процессе изучения соперников, а также поделился мнением о сборной Сербии.
Матч ТВ 02:54
Общество
В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса
Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.
Известия 02:19
Технологии
Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год
Компания бросает силы на разработку новой ОС Компания Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год и перейдет на новую стратегию развития операционной системы, пишет портал ZDNet со ссылкой на источники.
АМИТЕЛ 00:40
Общество
В Крыму выявили 23 новых случая коронавируса за сутки
Всего в Крыму зафиксировано 1139 случаев коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 03:03
Общество
В ХМАО за сутки выявили 188 новых случаев коронавируса
Лидером среди муниципалитетов региона по новым зарегистрированным инфицированным остаётся Сургут.
Gorod3466.ru вчера в 04:30
Политика
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В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Общество
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Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
Политика
Песков не стал оценивать результаты работы Дегтярева в Хабаровске
Кремль считает важным, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, но оценивать результаты его работы преждевременно.
Агентство Телеграф вчера в 10:07
Общество
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Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 12:26
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 вчера в 06:42
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Происшествия
При пожаре в московском СИЗО №6 эвакуировали более 900 человек
Свыше 900 человек эвакуировали, по уточненным данным, при пожаре в трехэтажном жилом корпусе на территории женского СИЗО №6 в Москве, на место ЧП были направлены почти 50 боевых расчетов, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:28
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
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Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
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Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Политика
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 03:26
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57