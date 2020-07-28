Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.

с чего всё началось

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.

Общество В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса В России выявили 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

Футбол Мирослав Ромащенко: «Организация и философия игры сборной Сербии нам известны» Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о процессе изучения соперников, а также поделился мнением о сборной Сербии.

Технологии Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год Компания бросает силы на разработку новой ОС Компания Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год и перейдет на новую стратегию развития операционной системы, пишет портал ZDNet со ссылкой на источники. 91

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 547

Общество Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 22

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью. 2

Общество Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram. 39

Кино Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.

Общество Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей. 166

Происшествия Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 415

Общество Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.

Общество Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке «Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства. 18

Происшествия При пожаре в московском СИЗО №6 эвакуировали более 900 человек Свыше 900 человек эвакуировали, по уточненным данным, при пожаре в трехэтажном жилом корпусе на территории женского СИЗО №6 в Москве, на место ЧП были направлены почти 50 боевых расчетов, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб столицы. 74

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 755

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие. 31

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 52

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K

Политика Соперница Лукашенко сказала, чей Крым Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. 1