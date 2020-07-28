Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.

с чего всё началось

За первое полугодие Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Всего было поставлено продукции на $336 млн (год назад — $149 млн). Половина экспорта пришлась на Китай, Украина оказалась на втором месте.

Здоровье В Минздраве России назвали пять простых правил для укрепления здоровья Пять простых правил необходимо соблюдать для укрепления здоровья и долголетия, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. 3

Армия и оружие Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич. 30

Политика Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания. 532

Общество В Саратовской области ужесточат масочный режим Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев. 15

Кино Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак» Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на соцсети, компания Netflix начала разработку спин-оффа сериала «Ведьмак». 41

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 227

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Футбол Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 71

Футбол Футболист мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом Тестирование футболистов "Реала" на коронавирус прошло в понедельник. Диас в сезоне-2019/20 провел семь матчей за "Реал", забив один гол.

Происшествия СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. 29

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,2K

Политика Twitter временно запретил сыну Трампа делать публикации Twitter, в свою очередь, ответил на это сообщение, заявив, что некоторые возможности аккаунта будут ограничены лишь временно - в течение 12 часов, а публикация с видео была удалена из-за содержащейся в ней ложной информации.