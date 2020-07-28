Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году. По данным федерального центра «Агроэскпорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. тонн мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. тонн.
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с чего всё началось

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъвчера в 20:15

РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03

РБК: Китай стал главным импортером мяса из России

Газета.Ruвчера в 23:01

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00

Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо

Milknews.ruвчера в 03:15
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Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:46
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
1,6K
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

REGNUM 01:27
1,5K
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Кудрявцева возглавила рейтинг знаменитых женщин-алкоголичек

Gazeta.SPb 00:09
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Общество

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
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Происшествия

Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован

Коммерсантъ вчера в 14:59
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс «Налоговое мошенничество».
Моя Москва.онлайн вчера в 01:52
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
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Происшествия

В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве

Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир.
РБК вчера в 16:38
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Технологии

Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной

РИА Новости вчера в 11:16
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Экономика

Россиянам назвали сроки девальвации рубля

Как сообщает ToDay News Ufa, экономисты считают, что девальвация рубля уже в текущем году – вполне вероятный сценарий.
ToDay News Ufa 00:50
4
Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Происшествия

В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня

Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48
1
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
84
Футбол

Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".
РИА Новости 02:28
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза вчера в 08:28
1
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
10
Шоу-бизнес

Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactor вчера в 11:06
2
Общество

За сутки 96 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, 27 июля общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9111 человек.
АиФ Саратов 01:58
1,4K
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