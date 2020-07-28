Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Смотрите также
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Отец Меган Маркл заявил, что не гордится дочерью
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
В Кремле высказались о переболевшем коронавирусом Лукашенко
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. За первую половину текущего 2020 года на долю материкового Китая пришлось 45% поставок в натуральном выражении.В источнике
С чего всё началось
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБК27 июля в 17:00
Подробнее о событии
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолец27 июля в 17:39