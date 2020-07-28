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Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. За первую половину текущего 2020 года на долю материкового Китая пришлось 45% поставок в натуральном выражении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБК27 июля в 17:00
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ТАСС

РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАСС27 июля в 22:52
Московский Комсомолец

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину

Московский Комсомолец27 июля в 17:39
Известия

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известия27 июля в 21:03
Коммерсантъ

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ27 июля в 20:15
Lenta.ru

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ru27 июля в 19:04
РИА Новости

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новости27 июля в 22:13
РБК

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБК27 июля в 17:00

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