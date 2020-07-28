Экономика
ПРАЙМКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. За первую половину текущего 2020 года на долю материкового Китая пришлось 45% поставок в натуральном выражении.
Читать в источнике
Оценить257
с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБК27 июля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолец27 июля в 17:39
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Российская газета 22:54
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Слова Мещерякова приводит «Чемпионат». 7 августа московский клуб сыграет с чемпионом России за Суперкубок страны.
ProstoProSport 15:06
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Общество
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Ленинский районный суд Владивостока назначил семь суток ареста местному жителю, признанному виновным в организации незаконного митинга, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 23:39
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец 05:35
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport 15:23
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Футбол
Новый главный тренер «Крыльев Советов» назвал цель на сезон
Самарские «Крылья Советов» должны вернуться в Российскую премьер-лигу по итогам нового сезона, заявил новый главный тренер команды Игорь Осинькин 29 июля в интервью клубному каналу.
ИА Красная Весна 16:01
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
Экономика
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Общество
Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США
Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:04
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
В Южной Корее представили минивэн Kia Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до российского рынка.
Новые автомобили 22:48
Футбол
Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон
На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.
Газета.Ru 19:17
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил критику в сторону властей за недостаточную антисанкционную борьбу.
CT news 11:37
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Чешская компания предлагает посмотреть на свой новый электрический кроссовер Enyaq iV в преддверии дебюта.
SpeedMe 07:36
Здоровье
В Приморье за 10 дней коронавирусом заразились почти 1000 человек
В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 104 приморца, скончались два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 22:22
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости вчера в 11:00
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Экономика
Хуснуллин: на решение проблем дольщиков выделено 100 млрд рублей
Проблема накапливалась 10-15 лет, и я ее одним годом не решу.
РИА Новости 20:15
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11