Экономика
ПРАЙМКитай стал крупнейшим импортером российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. За первую половину текущего 2020 года на долю материкового Китая пришлось 45% поставок в натуральном выражении.
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБК27 июля в 17:00
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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолец27 июля в 17:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
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