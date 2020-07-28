Экономика
Lenta.ruКитай стал крупнейшим покупателем российского мяса
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБК17:00
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Армия и оружие
Учения мотострелков двух соединений ВВО стартовали на Дальнем Востоке
Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Общество
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа
Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
В Хакасии 2-летний ребенок скончался после поедания сосиски
Оказанные матерью первичные реанимационные мероприятия не дали положительных результатов, усилиями прибывших по вызову врачей "скорой помощи" спасти ребенка не удалось, мальчик скончался.
SM News 06:53
Общество
У Михаила Галустяна обанкротилась компания
Lenta.ru 03:14
Гаджеты
Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch
Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа.
3DNews 21:39
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Общество
Пробел в квитанции. Жильцы могут не оплачивать несколько услуг ЖКХ
Не все жильцы знают, что совершенно легально могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг.
Life.ru вчера в 19:00
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Здоровье
Почти 66 тысяч человек проверили на COVID-19 в Хакасии
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения COVID-19 в Хакасии.
Хакасия-Информ 25 июля в 13:35
Экономика
Объем экспорта молока из России побил исторический максимум
Экспорт молочной продукции из России за пять месяцев вырос на 26% до 335 тысяч тонн, что является историческим максимумом.
ИА Красная Весна 20:05
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о мате
На самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, объяснил проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий.
РИА Новости 19:05
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Гаджеты
Телевизоры Xiaomi покоряют рынок
iXBT.com 09:52
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН 12:33
Общество
Светлана Шенфельд может покинуть омскую мэрию
РИА ОмскИнформ 12:50
Общество
В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом за сутки впервые умерли в Приморье, общее число заболевших достигло 6,5 тысячи, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:28
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
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Музыка
Отец трип-хопа Tricky выступит в Екатеринбурге с новым альбомом. Такое повторится только в Москве и Питере
Екатеринбург стал одним из трёх городов России, куда с концертом доберётся прародитель трип-хопа (смесь экспериментального хип-хопа, джаза, даба, рока и соула) Tricky.
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