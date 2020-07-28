Экономика
Lenta.ruКитай стал крупнейшим покупателем российского мяса
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Финансы
АЛРОСА выручила $6,8 млн на аукционах в Бельгии и Израиле
АЛРОСА в июле провела аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Бельгии и Израиле.
YakutiaMedia.ru 24 июля в 21:00
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Политика
Киев и Варшава намерены помешать реализации проекта «Северный поток 2»
Согласно сообщению, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль Украины и Польши в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Интерфакс 16:32
Футбол
Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»
Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе.
Чемпионат 11:55
Наука
Технология получения топлива из арбузов разработана в Израиле
МедиаПоток 09:45
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Здоровье
Врач рекомендует при ожирении отказаться от диет
Диета всего лишь приостановит процесс ожирения, но не решит проблему. Ковальков отметил, что помочь с таким заболеванием может только врач.
Сайт интересных новостей 19:59
Экономика
«Лукойл» вложится в африканское месторождение
«Лукойл» Вагита Алекперова за $300 млн выкупит 40%-ную долю в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале, сообщила компания 27 июля.
Ведомости 17:36
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН 10:09
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.
News.ru 19:41
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Космос
Мы все умрем. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков.
Sputnik Южная Осетия 25 июля в 05:34
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Здоровье
В Бразилии обнаружили новый тип свиного гриппа
ToDay News Ufa 18:36
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
Коммерсантъ 17:30
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем 11:56
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
Космос
В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами
В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет.
Sputnik Латвия вчера в 09:34
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Здоровье
Сыворотку от коронавируса испытывают на людях в Аргентине
По информации Университета Джона Хопкинса, в Аргентине подтвердили 162 526 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2 956 человек, а полностью выздоровели 72 575 человек.
Сайт интересных новостей 19:55
Футбол
Луческу припомнили слова о России и Украине
Ультрас киевского «Динамо» выступили с угрозами в адрес нового главного тренера команды Мирчи Луческу, отработавшего 12 лет в донецком «Шахтере» – принципиальном сопернике киевлян.
Спорт день за днем 16:40
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26