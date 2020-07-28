Происшествия Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

Футбол Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси» Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе.

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 21

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Экономика «Лукойл» вложится в африканское месторождение «Лукойл» Вагита Алекперова за $300 млн выкупит 40%-ную долю в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале, сообщила компания 27 июля. 6

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Экономика Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 64

Армия и оружие Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России.

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Космос В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет. 4

Здоровье Сыворотку от коронавируса испытывают на людях в Аргентине По информации Университета Джона Хопкинса, в Аргентине подтвердили 162 526 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2 956 человек, а полностью выздоровели 72 575 человек.

Футбол Луческу припомнили слова о России и Украине Ультрас киевского «Динамо» выступили с угрозами в адрес нового главного тренера команды Мирчи Луческу, отработавшего 12 лет в донецком «Шахтере» – принципиальном сопернике киевлян.