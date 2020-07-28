Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.

с чего всё началось

Политика Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом кризис в отношениях между Арменией и Азербайджаном. 106

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 230

Футбол Слуцкий заявил о ценном опыте работы в иностранных клубах Тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» рассказал, что очень ценит опыт, полученный в иностранных клубах: в английском «Халле» и голландском «Витессе».

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 499

Общество Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Технологии Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 88

Интернет Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян "По результатам расшифровки крупных утечек около 80% паролей ранее не встречаются, то есть, не являются простыми и генерируются пользователем для конкретного сайта", — отмечает эксперт.

Экономика Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. 116

Здоровье Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса Европа уже готовится ко второй волне коронавируса, а также не не исключает возвращения ограничительных мер.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. 153

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 44

Общество Госдума начала работу над проектом об обязательной регистрации собак В Госдуме ведется работа над законопроектом о бесплатной обязательной регистрации собак.

Кино Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа «Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 23