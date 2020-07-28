Экономика

Вести.RuВести.RuКитай стал крупнейшим покупателем российского мяса

КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса, опередив предыдущего лидера, Украину. С января по июнь 2020 года мясной продукции из России за рубеж было поставлено более чем на 330 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБКвчера в 17:00

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РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАССвчера в 22:52

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новостивчера в 22:13

Китай вводит антивирусный контроль импортного мяса

Независимая газетавчера в 12:48

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъвчера в 20:15

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ruвчера в 19:04

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБКвчера в 17:00

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известиявчера в 21:03
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Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
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Футбол

Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Последним местом работы Осинькина была команда "Чертаново", которую он возглавлял с 2016 года.
Вести.Ru 03:20
Авто

Новый кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 оценили в 4,3 млн рублей

Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость нового кроссовера GLB, который поступает на российский рынок.
Rusargument 02:48
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Политика

Пушков прокомментировал перенос Румынией празднования Дня Победы

Румыния перенесла празднование Дня Победы над нацистской Германией с 9 на 8 мая из-за идеологических взглядов, поскольку приводит праздничные дни в соответствии с подходами Запада, демонстрируя отказ от наследия советского периода.
Известия 04:58
Политика

Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 03:26
2
Происшествия

Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
3
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
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Общество

В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
84
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Здоровье

На Ямале с 28 июля разрешили открыть фитнес-центры и бассейны

С 28 июля разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов.
Красный Север (ЯНАО) 03:59
Футбол

Главный тренер «Зенита» описал стиль команды

Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Общество

Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
23
Политика

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
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Энергетика

Китай сократил объемы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
201
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Армия и оружие

Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
17
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
173
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК вчера в 06:06
1,6K
Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
1
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Финансы

Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов

В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
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Футбол

Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса

Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов

«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 26 июля в 13:28
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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