Экономика
Вести.RuКитай стал крупнейшим покупателем российского мяса
КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса, опередив предыдущего лидера, Украину. С января по июнь 2020 года мясной продукции из России за рубеж было поставлено более чем на 330 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.РБКвчера в 17:00
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