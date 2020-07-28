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Вести.Ru
Вести.Ru

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса, опередив предыдущего лидера, Украину. С января по июнь 2020 года мясной продукции из России за рубеж было поставлено более чем на 330 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".В источнике
С чего всё началось
РБК

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса.
РБК17:00
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ТАСС

РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

ТАСС22:52
РИА Новости

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

РИА Новости22:13
Независимая газета

Китай вводит антивирусный контроль импортного мяса

Независимая газетавчера в 12:48
Коммерсантъ

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ20:15
Lenta.ru

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ru19:04
РБК

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

РБК17:00
Известия

Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса

Известия21:03
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Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru04:18
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США поставили в Косово новую партию бронированных автомобилей

Как сообщило 26 июля издание Kosovo Online со ссылкой на заявление так называемого командующего Силами безопасности Косова Рахмана Рамы, в рамках соглашения, подписанного между американской компанией AM General и так называемым косовским правительством, очередная партия бронированных машин типа Humvee прибыла в субботу в Косово из Соединенных Штатов.
Новостной фронт06:25
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За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии

Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.
SM News04:15

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости07:32
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Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru02:51
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Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК06:30
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Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре

Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru05:56
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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