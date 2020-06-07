Коронавирус
Lenta.ruУгроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления китайский властей. Последним городом, где уровень угрозы распространения вируса был выше минимального, оставался Цзилинь.
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с чего всё началось
Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.РИА Новостивчера в 22:05
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Территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19
RT на русскомвчера в 22:38
Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу
Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Общество
В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
RT на русском вчера в 20:16
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 05 июня в 13:14
Гаджеты
Названы лучшие процессоры для компьютеров 2020 года
С полным материалом, в котором дается больше информации о лучших процессорах в различных ценовых категориях, вы можете ознакомиться по данной ссылке .
Ferra 04 июня в 10:32
Политика
США хотят ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции распространят не только на суда, задействованные в строительстве, но и на тех, кто оказывает содействие компаниям, участвующим в прокладке труб, ко оказывает услуги страхования или портовые услуги.
Комсомольская правда 04 июня в 14:47
Футбол
Футбольный агент: «Дивеев стоит от 10 до 15 миллионов евро, он способен вырасти в игрока топ-уровня»
Футбольный агент Олег Еремин рассказал о трансфере защитника Игоря Дивеева из «Уфы» в ЦСКА, а также поделился мнением о перспективах игрока.
Матч ТВ вчера в 14:34
Экономика
Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей
Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия вчера в 07:44
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Политика
В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru вчера в 06:42
Происшествия
С начала эпидемии коронавирус унес жизни 23 камчатцев
Двоих человек уже госпитализировали, 23 члена экипажа, тексты которых дали отрицательный результат, были помещены на обсервацию.
Камчатка-Информ вчера в 23:32
Футбол
Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США
Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 18:30
Происшествия
Коронавирус нашли у сотрудника правительства Забайкалья
В Забайкальском крае на этой неделе подтвердился случай заражения коронавирусом одного из сотрудников регионального правительства.
Московский Комсомолец Чита вчера в 01:11
Политика
Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Общество
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия вчера в 16:08
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 05 июня в 13:09
Общество
Мэр Портленда запретил без необходимости применять слезоточивый газ
Мэр американского города Портленд (штат Орегон) Тед Уиллер призвал полицейских применять слезоточивый газ против демонстрантов только в крайних случаях.
Известия вчера в 22:19
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Шнуров ответил на критику Валерии
Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
От коронавируса умерли еще два человека в Новосибирской области
С начала пандемии в Новосибирской области умерли уже 38 пациентов с коронавирусом, вылечились 1306 человек (44 новых), заболели 3334 новосибирца (108 новых).
Atas.info 05 июня в 00:30
Единоборства
Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250
Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05