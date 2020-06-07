Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУгроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления китайский властей. Последним городом, где уровень угрозы распространения вируса был выше минимального, оставался Цзилинь.
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с чего всё началось

Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.
РИА Новостивчера в 22:05

Подробнее о событии

Китай признан зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

Газета.Ruвчера в 23:41

Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической опасностью

РБКвчера в 23:35

Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

РИА Новостивчера в 22:05

Территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19

RT на русскомвчера в 22:38

Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу

Комсомольская правдавчера в 22:25

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Lenta.ruвчера в 22:53
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Общество

В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы

RT на русском вчера в 20:16
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 05 июня в 13:14
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Гаджеты

Названы лучшие процессоры для компьютеров 2020 года

С полным материалом, в котором дается больше информации о лучших процессорах в различных ценовых категориях, вы можете ознакомиться по данной ссылке .
Ferra 04 июня в 10:32
1
Политика

США хотят ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Санкции распространят не только на суда, задействованные в строительстве, но и на тех, кто оказывает содействие компаниям, участвующим в прокладке труб, ко оказывает услуги страхования или портовые услуги.
Комсомольская правда 04 июня в 14:47
1,4K
Футбол

Футбольный агент: «Дивеев стоит от 10 до 15 миллионов евро, он способен вырасти в игрока топ-уровня»

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о трансфере защитника Игоря Дивеева из «Уфы» в ЦСКА, а также поделился мнением о перспективах игрока.
Матч ТВ вчера в 14:34
Экономика

Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей

Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Происшествия

Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области

Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия вчера в 07:44
Киберспорт

Valve выпустили обновление Battle Pass

Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Политика

В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы

Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Происшествия

С начала эпидемии коронавирус унес жизни 23 камчатцев

Двоих человек уже госпитализировали, 23 члена экипажа, тексты которых дали отрицательный результат, были помещены на обсервацию.
Камчатка-Информ вчера в 23:32
1
Футбол

Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США

Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 18:30
Происшествия

Коронавирус нашли у сотрудника правительства Забайкалья

В Забайкальском крае на этой неделе подтвердился случай заражения коронавирусом одного из сотрудников регионального правительства.
Московский Комсомолец Чита вчера в 01:11
Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском вчера в 04:06
9
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 05 июня в 09:30
4
Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
1,5K
Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
127
Общество

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43
72
Общество

Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия вчера в 16:08
46
Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 05 июня в 13:09
1
Общество

Мэр Портленда запретил без необходимости применять слезоточивый газ

Мэр американского города Портленд (штат Орегон) Тед Уиллер призвал полицейских применять слезоточивый газ против демонстрантов только в крайних случаях.
Известия вчера в 22:19
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
11
Шоу-бизнес

Шнуров ответил на критику Валерии

Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
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Происшествия

От коронавируса умерли еще два человека в Новосибирской области

С начала пандемии в Новосибирской области умерли уже 38 пациентов с коронавирусом, вылечились 1306 человек (44 новых), заболели 3334 новосибирца (108 новых).
Atas.info 05 июня в 00:30
Единоборства

Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250

Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05
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