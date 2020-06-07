Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.

с чего всё началось

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления китайский властей. Последним городом, где уровень угрозы распространения вируса был выше минимального, оставался Цзилинь.

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

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