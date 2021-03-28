Китай за первые два месяца этого года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, за указанный период в Европу были направлены около 2000 грузовых составов.

С чего всё началось Быстрое восстановление китайской экономики после пандемии в сочетании с увеличением срока поставок морем и ростом цен сделали более привлекательной доставку грузов в Европу железнодорожным транспортом через Азию и Россию, пишет Financial Times. РБК 04:10