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Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию и Азию

Китай за первые два месяца этого года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, за указанный период в Европу были направлены около 2000 грузовых составов.В источнике
Комсомольская правда
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С чего всё началось
Быстрое восстановление китайской экономики после пандемии в сочетании с увеличением срока поставок морем и ростом цен сделали более привлекательной доставку грузов в Европу железнодорожным транспортом через Азию и Россию, пишет
 Financial Times.

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