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РИА Новости
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.В источнике
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ИА Красная Весна

Китай готов продать долговые обязательства США на 200 млрд долл

ИА Красная Веснавчера в 15:34
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00
Евразия Daily

Китай может избавиться от облигаций США

Евразия Daily23:25
Народные новости

Китай может ответить на санкции США продажей американского госдолга

Народные новости02:22
Взгляд.ру

Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Взгляд.рувчера в 12:50
KDPConsulting.ru

Китай продаст 20% своих казначейских активов США, но может избавиться от всех в случае «военного конфликта»

KDPConsulting.ru4 сентября в 07:36
Profinance.ru

Китай угрожает продать 20% госдолга США или больше

Profinance.ru4 сентября в 06:30

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple
Вести.Ru02:35
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Мэр Сочи возглавил оперштаб по поиску 11 пропавших туристов

Глава Сочи Алексей Копайгородский возглавил оперативный штаб по поиску исчезнувшей в минувшее воскресенье в окрестных горах незарегистрированной группы туристов из 11 человек (среди них восемь детей от девяти до 16 лет).
Российская газета02:21

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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