с чего всё началось

Китай рассказал о нападении России на американский авианосец. Китайское информационное агентство «SOHU» сообщает о том, что Россия активно готовится к уничтожению американского авианосца, задействовав для этого одну из мощнейших ракет – П-700 «Гранит».

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Общество Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha К новинке Xiaomi Mi Mix Alpha проявили громадный интерес, в том числе его хотят получить и популярные блогеры.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».

Происшествия В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.

Происшествия В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Футбол Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.

Фигурное катание Анжелика Сидорова прыгнула выше головы Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.

Политика В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Единоборства Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Гаджеты В смартфонах Samsung может появиться спектрометр Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Политика Британская оппозиция может начать импичмент против Джонсона Оппозиционные партии Великобритании могут начать процесс импичмента против премьер-министра Бориса Джонсона.

Шоу-бизнес Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.

Политика Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.