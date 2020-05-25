Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».

Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне»

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