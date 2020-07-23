Космос
РИА НовостиКитай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
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Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Центризбирком удалил свою публикацию в Twitter, где спрашивалось мнение подписчиков, удобна ли будет практика многодневного голосования.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
Дегтярев подчеркнул, что ему как врио губернатора, "есть, чем заняться", нежели чем вступать в пререкания с "теми, кто кричит под окнами".
Газета.Ru 04:40
Общество
В Татарстане за сутки выявили 32 случая коронавируса
Общее число случаев заражения коронавирусом в Татарстане достигло 5341. За последние сутки в РТ выявлено 32 случая коронавируса.
Менделеевские новости 04:23
Авто
Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября
Вседорожник Skoda Enyaq - первый серийный электрокар чешского бренда - будет представлен в Праге 1 сентября.
Новые автомобили вчера в 12:17
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении
Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник вчера в 14:05
Общество
Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении
Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Политика
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля.
Известия вчера в 22:47
Хоккей
Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Общество
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»
В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
Происшествия
Ещё один фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск
Москва, 23 июля 2020, 11:41 — REGNUM Очередной фигурант уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова объявлен в международный розыск.
REGNUM 04:41
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Происшествия
Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 вчера в 13:37
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 13:58
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости вчера в 04:22
Игры
Утечка: Microsoft случайно опубликовала новые скриншоты и детали потустороннего хоррора The Medium
3DNews 03:18
Происшествия
СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Футбол
Киевское «Динамо» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Зенита»
Известный румынский специалист Мирча Луческу, ранее поработавший в донецком «Шахтёре» и петербургском «Зените», может вернуться в украинскую Премьер-лигу.
Евро-футбол.ру 03:35
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
REGNUM 21 июля в 13:34