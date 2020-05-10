В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.

с чего всё началось

В качестве платы Соединенные Штаты предложили КНР простить 1 трлн американского госдолга. Реакция Пекина может оказаться очень болезненной для США. Согласно газете South China Morning Post, Китай может устроить распродажу облигаций Белого дома.

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