Общество
Русская ПланетаКитай устроит распродажу государственного долга США
В качестве платы Соединенные Штаты предложили КНР простить 1 трлн американского госдолга. Реакция Пекина может оказаться очень болезненной для США. Согласно газете South China Morning Post, Китай может устроить распродажу облигаций Белого дома.
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с чего всё началось
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.РИА Новости01:00
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Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара
Народные новости04:07
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Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Популярная механика 08 мая в 14:12
Происшествия
В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию
Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Общество
139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом
Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Коронавирус в Тульской области: появились новые данные о заболевших
Только что появились данные о новых случаях заражения COVID-19 в Тульской области.
Первый Тульский 03:57
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате
Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
Общество
Военные устроили массовую драку на границе Индии и Китая
В рукопашную схватку в районе горной погранзаставы в индийском штате Сикким вступили десятки военнослужащих Индии и Китая.
REGNUM 05:49
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Единоборства
Генри Сехудо назвал причину завершения карьеры
FightTime.ru 05:58
Общество
Стало известно, какие лекарства чаще покупали россияне в марте
В марте текущего года россияне чаще всего покупали препараты для лечения нервной системы, пишет RT.
Невские Новости 01:34
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Здоровье
В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая
В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.
Konkurent.ru 05:42
Кино
В сети появился тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
Кинокомпания T7 Production опубликовала первый тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077, который получил подзаголовок Phoenix Program.
Игромания.ру 03:00
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Здоровье
Стали известны условия для снятия карантина
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала 8 мая текущего года документ, определяющий комплекс мероприятий по поэтапному снятию карантина.
Newsler.ru 05:54
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Гаджеты
Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro
На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49