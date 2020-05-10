Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаКитай устроит распродажу государственного долга США

В качестве платы Соединенные Штаты предложили КНР простить 1 трлн американского госдолга. Реакция Пекина может оказаться очень болезненной для США. Согласно газете South China Morning Post, Китай может устроить распродажу облигаций Белого дома.
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с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Китай устроит распродажу государственного долга США

Русская Планета04:22

Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара

Народные новости04:07

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

РИА Новости01:00

Драться так драться: или США разденут Китай, или Поднебесная обрушит доллар

Евразия Daily03:07

Китай наносит смертельный удар по доллару

Свободная Пресса03:01

Китай ответит на финансовую агрессию США распродажей американского госдолга

Экономика сегодня02:51

Китай готов нанести удар по рынку государственных облигаций США

Политическая Экспертиза03:08
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Космос

Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование

Популярная механика 08 мая в 14:12
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Происшествия

В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию

Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Здоровье

В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
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Общество

139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Общество

Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Общество

Коронавирус в Тульской области: появились новые данные о заболевших

Только что появились данные о новых случаях заражения COVID-19 в Тульской области.
Первый Тульский 03:57
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Политика

Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
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Общество

Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате

Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
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Общество

Военные устроили массовую драку на границе Индии и Китая

В рукопашную схватку в районе горной погранзаставы в индийском штате Сикким вступили десятки военнослужащих Индии и Китая.
REGNUM 05:49
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Единоборства

Генри Сехудо назвал причину завершения карьеры

FightTime.ru 05:58
Общество

Стало известно, какие лекарства чаще покупали россияне в марте

В марте текущего года россияне чаще всего покупали препараты для лечения нервной системы, пишет RT.
Невские Новости 01:34
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
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Здоровье

В Приморье ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 31 мая

В связи с продлением ограничительных мер в регионе по-прежнему будут закрыты рестораны, гостиницы и прочие досуговые точки притяжения населения.
Konkurent.ru 05:42
Кино

В сети появился тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

Кинокомпания T7 Production опубликовала первый тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077, который получил подзаголовок Phoenix Program.
Игромания.ру 03:00
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
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Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
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Здоровье

Стали известны условия для снятия карантина

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала 8 мая текущего года документ, определяющий комплекс мероприятий по поэтапному снятию карантина.
Newsler.ru 05:54
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

Vprognoze.ru 04:27
Гаджеты

Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro

На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
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