Армия и оружие

РБКРБККитай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление постпреда Китая.
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Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

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