Армия и оружие
РБККитай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление постпреда Китая.
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Здоровье
340 человек пострадали от укусов клещей в Ленобласти за неделю
Всего на 29 июня к врачам после укусов клещей обратились 3 258 жителей Ленобласти.
Ivbg.ru 09:38
Технологии
Кричевский перечислил уязвимости системы распознавания лиц
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм» заявил, что методы распознавания лиц имеют ряд недостатков.
Live24 04:38
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Авто
Показана эволюция китайских автомобилей на примере Changan CS55
Эксперты показали на примере кроссовера Changan CS55, как совершалась эволюция китайского автопрома.
Picsnews.net 08:35
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников
Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Происшествия
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Политика
Песков отказался комментировать приговор журналистке Прокопьевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать по существу приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой.
Коммерсантъ 07:19
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Культура
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Кино
Съёмки экранизации Sleeping Dogs могут скоро начаться
Экранизация Sleeping Dogs была анонсирована ещё в 2017 году, но её производство пока так и не началось.
3DNews 15:09
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
Кино
Первый канал покажет двухсерийный фильм Гарика Сукачева
«Сегодня на Первом канале в 23:25 состоится долгожданная премьера первой серии фильма Гарика Сукачева „То, что во мне“, снятого 4 года назад на Алтае».
Телеканал 360° 05:10
Общество
Лепс предложил вернуть в шоу-бизнес оценку мастерства артистов
Артист предложил вернуть которые, которые бы определяли уровень мастерства того или иного исполнителя.
РЕН ТВ 19:41
Здоровье
Дни рождения
Под Вашим руководством реализуется национальный проект "Экология", и с уверенностью могу сказать: здоровье природы, а значит, нынешних и будущих поколений России в надежных руках.
Коммерсантъ 18:06
Общество
В Сахалинской области число зараженных ковидом превысило 1000
Итого на 6 июля в Сахалинской области 1026 случая заболевания, 510 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение.
Сахалин.Инфо 06:56
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Наука
В Японии инвалидную коляску оснастили роботизированными руками
У оператора есть VR-шлем, благодаря которому он получает видео с камеры об окружающей обстановке и за счет наложенного пятна также может понимать, куда в данную секунду смотрит сидящий в кресле инвалид.
ГЛАС.RU 12:44
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском 18:57
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Киберспорт
Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3
Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25