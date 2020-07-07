Власти Китая уведомили ООН о присоединении к договору, регулирующему торговлю оружием. По положениям данного соглашения страны ограничивают поставки оружия в государства, где его могут использовать в противоправных целях.

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

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