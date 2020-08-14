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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев

Китай увеличил добычу природного газа на 9,5% за 7 месяцев. В то же время, крупнейший в стране частный оператор планирует увеличить импорт СПГ на терминале в Чжоушане почти втрое, а местные сланцевики – поднять добычу на 50% от текущего уровня.В источнике
С чего всё началось
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что если ценообразование будет в пользу трубопроводного газа, то будут увеличиваться его объемы, пишет
 «Ридус».
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Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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