Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев
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Китай увеличил добычу природного газа на 9,5% за 7 месяцев. В то же время, крупнейший в стране частный оператор планирует увеличить импорт СПГ на терминале в Чжоушане почти втрое, а местные сланцевики – поднять добычу на 50% от текущего уровня.В источнике
С чего всё началось
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что если ценообразование будет в пользу трубопроводного газа, то будут увеличиваться его объемы, пишет
«Ридус».
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