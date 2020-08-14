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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев

Китай увеличил добычу природного газа на 9,5% за 7 месяцев. В то же время, крупнейший в стране частный оператор планирует увеличить импорт СПГ на терминале в Чжоушане почти втрое, а местные сланцевики – поднять добычу на 50% от текущего уровня.В источнике
С чего всё началось
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что если ценообразование будет в пользу трубопроводного газа, то будут увеличиваться его объемы, пишет
 «Ридус».
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Российский газ стал менее выгоден Китаю из-за нового месторождения

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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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