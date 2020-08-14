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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев

Китай увеличил добычу природного газа на 9,5% за 7 месяцев. В то же время, крупнейший в стране частный оператор планирует увеличить импорт СПГ на терминале в Чжоушане почти втрое, а местные сланцевики – поднять добычу на 50% от текущего уровня.В источнике
С чего всё началось
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что если ценообразование будет в пользу трубопроводного газа, то будут увеличиваться его объемы, пишет
 «Ридус».
Topdaynews.ru04:32
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Импорт российского газа для Китая становится все менее выгоден

RuNews24.ru00:31
Газета.Ru

Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев

Газета.Ru09:03
ГЛАС.RU

Интерес Китая в импорте российского газа пропадает

ГЛАС.RU08:49
Evo-rus.com

Импорт российского газа для Китая становится все менее выгоден

Evo-rus.com01:15
Дума ТВ

Российский газ стал менее выгоден Китаю из-за нового месторождения

Дума ТВ09:13
Ридус

Китай оставит Россию без самого главного

Ридус18:27
Капитал страны

Китай отказался от «Силы Сибири». Своего газа достаточно

Капитал странывчера в 07:18

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

Благотворительная деятельность Как отметила ранее советник по связям со СМИ спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, в 2019 году Володин направил на благотворительность 45,6 млн рублей, а всего с 2014 года на эти цели он перечислил более 220 млн рублей.
ТАСС11:30
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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