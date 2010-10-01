Экономика
Ежедневные Новости ВладивостокаКитай увеличивает прямые инвестиции в зарубежные страны
Министерство коммерции Китая опубликовала данные, согласно которым, за 9 месяцев 2019 года прямые китайские инвестиции в нефинансовые отрасли зарубежных стран достигли 555 млрд 110 млн юаней, они выросли на 3,8%, сообщает ЕНВ со ссылкой на CRI.
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Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Происшествия
Учительница умерла на глазах у школьников в Челябинске
Педагог начальных классов внезапно умерла во время конкурса чтецов в челябинской школе.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова прокомментировала рождение сына у Тимати
В среду, 16 октября, Анастасия Решетова родила Тимати сына, которого назвали Ратмир.
Политика
Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором
"Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Экономика
Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении
Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Игры
Показали все машины Need for Speed Heat
На канале GameRiot появилось видео со всеми машинами из Need for Speed Heat. NFS Heat – новая часть в серии гоночных симуляторов.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год
Ранее эксперты оценивали возможные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Политика
Глава СПЧ Федотов уйдет в отставку
Глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов уйдет в отставку из-за достижения предельного возраста для госслужбы, сообщают РБК, «Интерфакс» и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Армия и оружие
Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Происшествия
В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек
В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Фигурное катание
Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
Общество
Выявлена неожиданная связь между спиртным и нарушением ритма сердца
Корейские специалисты провели массовое исследование влияния спиртного на сердечный ритм.
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.