Экономика
КоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на Мальдивах уличили в фотошопе
Актриса Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах. Ей необходимо расслабиться после трудностей, с которым столкнулась в 2019-ом.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции
Турецкая сторона не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, российская военная полиция продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента адом
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Армия и оружие
На Синайском полуострове взорвали американский танк
Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Общество
В сети выставили на продажу персональные данные клиентов МФО
Отмечается, что база содержит в себе Ф.И.О. клиентов, их даты рождения, номера телефонов, паспортные данные, а также адреса электронной почты.
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Технологии
В марте YouTube лишится классического дизайна
За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Хоккей
Зернов: обилие молодежи не является оправданием поражения от финнов в матче Еврохоккейтура
Наличие молодых игроков в сборной России по хоккею не является оправданием поражения от финнов в первом матче Шведских игр.
Армия и оружие
Герасимов встретился с главкомом ВС НАТО в Баку
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Происшествия
Замглавы Ступина задержали по делу о взятке в 10 млн рублей
По версии следствия, через посредника должностные лица получили от предпринимателей 10 млн рублей, чтобы с их фирмой заключили муниципальный контракт на работы по комплексному благоустройству дворовых территорий округа.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Фигурное катание
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Авто
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы
Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Армия и оружие
Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика
В Москве начали проверять температуру всех посетителей Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль принял дополнительные меры предосторожности из-за вспышки нового коронавируса.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте
Депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.