Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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