Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение
, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.
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Китай с 14 февраля снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
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