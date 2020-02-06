с чего всё началось

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

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Общество Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.

Здоровье Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.

Политика Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.

Общество Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске Кризис, вызванный распространением коронавируса типа 2019-nCoV, выявил хрупкость китайского общества и системы управления страной, причиной которой является чрезмерная централизация политической власти, предупреждает журнал Time, поставивший на обложку своего очередного номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

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Общество В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.

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Гаджеты IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.