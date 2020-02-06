Экономика
КоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
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Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
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Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
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Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.
Общество
Time поставил на обложку портрет Си Цзиньпина в медицинской маске
Кризис, вызванный распространением коронавируса типа 2019-nCoV, выявил хрупкость китайского общества и системы управления страной, причиной которой является чрезмерная централизация политической власти, предупреждает журнал Time, поставивший на обложку своего очередного номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Общество
В московском аэропорту задержали пятерых израильтян
Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.
Общество
В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
Происшествия
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
Жителя Сургута избили после ссоры из-за парковочного места во дворе на глазах у сына, имеющего инвалидность, сообщил портал "360".
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
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IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
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Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.