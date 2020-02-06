Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение
, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.
Московский Комсомолец02:19

Подробнее о событии

Китай решил завершить торговую войну с США

Lenta.ru01:27

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Известия01:02

Китай с 14 февраля снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

REGNUM00:09

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

Коммерсантъ00:34

Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

Вести.Ru00:21

Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

РБК00:38

Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

ТАССвчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Футбол

Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Вести.Ru 08:10
Политика

Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
Коммерсантъ 07:48
Космос

Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана

7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.
Евразия.Эксперт вчера в 06:03
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 00:36
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости 01:27
Спорт

Солдатова опровергла попытку суицида

Газета.Ru 08:17
Политика

Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде

РБК 08:00
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру 02:23
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Авто

Российский авторынок показал рост в январе

"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Российская газета 07:26
Экономика

Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
RT на русском 04:52
Политика

Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
РБК 07:56
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Энергетика

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 000 баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.
Интерфакс 06:07
Армия и оружие

Главком ВМФ России прибыл в Калининград

Откровенно RU 05:46
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Армия и оружие

Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео

В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Вечерняя Москва вчера в 07:56
Общество

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
РБК 07:40
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 04 февраля в 03:11
Общество

Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Общество

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
РБК 04:41
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Общество

Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль

Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 08:20
Транспорт

Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

RT на русском вчера в 14:03
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Наука

Объявлены лауреаты премии президента РФ в области науки

РЕН ТВ 03 февраля в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное