с чего всё началось

С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

Космос Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана 7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.

Культура Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Авто Российский авторынок показал рост в январе "Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.

Политика Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».

Энергетика Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 000 баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.

Общество Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.

Общество Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».