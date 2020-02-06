Экономика
КоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
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Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
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Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана
7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Экономика
Белоруссия назвала потери из-за налогового манёвра России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Энергетика
Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса
Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 000 баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.
Армия и оружие
Главком ВМФ России прибыл в Калининград
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Общество
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Общество
Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль
Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Транспорт
Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Наука