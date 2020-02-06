Экономика
КоммерсантъКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд
С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.
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Общество
Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
Технологии
СМИ: из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Nintendo, кстати, уже публично заявила о том, что вспышка вируса повлияла на процесс производства новых Switch, поэтому свежие тиражи могут задержаться: к примеру, в Японии уже отложили выход лимитированной под Animal Crossing консоли.
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян
Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Баскетбол
ЦСКА на выезде проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Футбол
ФИФА прокомментировала сообщения о недопуске сборной РФ на ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу — 2022.
Армия и оружие
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Ранее турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании 3 февраля.
Фигурное катание
Кихира не смогла превзойти Косторную на чемпионате четырёх континентов
Общество
ВОЗ проведет глобальный форум по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе, 11 и 12 февраля, проведет глобальный форум, посвященный разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Болезнь вернулась: у Шеннен Доэрти обнаружили 4-ю стадию рака
Врачи поставили Доэрти четвертую степень рака.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Экономика
ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье
Госкорпорация ВЭБ.РФ выдаст кредит на сумму до 110 млрд руб. до 2035 года для проекта «Энергия отходов», который предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке отходов в Подмосковье.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Культура
Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»
Показ шоу пройдет на телеканале "ТВ-3". В настоящее время в проекте принимают участие две команды по восемь человек.
Космос
Live: запуск ракеты «Союз-2.1б» cо спутниками OneWeb
Запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb / © arianespace Всего британцы планируют развернуть на околоземной орбите около 600 спутников с началом их коммерческого применения уже в этом году.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Технологии
Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play
Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.