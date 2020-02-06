С 14 февраля власти Китая в два раза снизят пошлины на некоторые американские товары на общую сумму $75 млрд. Тарифы на эти товары были повышены 1 сентября 2019 года.

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

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