с чего всё началось

Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление комитета по таможенным сборам и тарифам при госсовете КНР. Решение вступит в силу с 14 февраля.

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

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