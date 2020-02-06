Экономика

ВедомостиВедомостиКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление комитета по таможенным сборам и тарифам при госсовете КНР. Решение вступит в силу с 14 февраля.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение
, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.
Московский Комсомолец02:19

Подробнее о событии

Китай решил завершить торговую войну с США

Lenta.ru01:27

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

Известия01:02

Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

ТАССвчера в 23:37

Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

Коммерсантъ00:34

Китай вдвое снизит пошлины на товары из США на 75 миллиардов долларов

Вести.Ru00:21

Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

РБК00:38

Китай с 14 февраля снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

REGNUM00:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Происшествия

В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных

В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 12:06
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Политика

«МиГ» и «Сухой» объединят для производства всей боевой авиации РФ

Интерфакс 09:25
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня вчера в 05:38
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском вчера в 13:24
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 04:54
Кино

В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Peterburg2.ru 11:33
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в товарищеском матче

Газета.Ru 12:24
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
Политика

Трамп назвал процедуру импичмента адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.
Известия 13:08
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru вчера в 16:13
Киберспорт

В Warcraft III: Reforged можно сыграть даже после возврата средств

Как оказалось, в Warcraft III можно продолжать играть, даже если пользователь вернет средства на аккаунт. Об этом сообщили на портале DTF.
CyberSport.ru 12:30
Футбол

Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»

Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
Чемпионат 12:30
Киберспорт

Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story

1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
CyberSport.ru 07:29
Гаджеты

Xiaomi, подвинься. Выпущен «самый мощный смартфон» до 6400 рублей

Российская газета 09:43
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную ракету Minuteman 3

Испытания ракеты Minuteman 3 без ядерного заряда провели США в Тихом океане, сообщает Fox Business.
Красная весна вчера в 18:18
Культура

Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Татар-информ 00:42
Происшествия

В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
ТАСС 05:05
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Космос

Британский спутниковый интернет придет на рынок Казахстана

7 февраля британская компания One Web в рамках развертывания глобальной спутниковой сети с космодрома Байконур планирует запустить 34 космических аппарата, передает пресс-служба главы казахстанского правительства итоги переговоров премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и главы компании Адриана Штекеля.
Евразия.Эксперт вчера в 06:03
Политика

Тимошенко травмирована во время стычки в Раде

Вечерний курьер 09:48
Общество

В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера

Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину.
Российская газета 04:08
Экономика

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
ТАСС 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное