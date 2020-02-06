Экономика
ВедомостиКитай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд
Власти Китая решили в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление комитета по таможенным сборам и тарифам при госсовете КНР. Решение вступит в силу с 14 февраля.
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с чего всё началось
На сайте министерства финансов КНР появилось сообщение, что Комитет по тарифам при Госсовете Китая принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США.Московский Комсомолец02:19
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