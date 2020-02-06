Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщается на сайте министерства финансов КНР в четверг, 6 февраля.

Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

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