Экономика
ИзвестияКитай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США
Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщается на сайте министерства финансов КНР в четверг, 6 февраля.
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Армия и оружие
Бунт в Красногоровке: оккупанты были готовы расстрелять женщин и стариков — сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 26 человек
Ранее сообщалось, что в результате схода лавины во французской Савойе два человека погибли, один пострадал.
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него
«Мое будущее зависит только от меня», — заявил Кокорин в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Армия и оружие
Американскому танку снесли башню
Танку американского производства, предположительно, M60, Сухопутных войск Египта, на Синайском полуострове снесли башню.
Происшествия
В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных
В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Политика
Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
По результатам промежуточных итогов голосования, 5 февраля (6 февраля — по московскому времени) верхняя палата конгресса США оправдала президента Дональда Трампа по двум статьям обвинений на процессе по импичменту.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Политика
Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Единоборства
Отец Нурмагомедова: Конору недолго осталось
Конору недолго осталось, он будет падать. Чем больше поединков будет проводить, тем больше проиграет.
Общество
Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX
Инженеры американского авиастроительного концерна Boeing выявили новую проблему в программном обеспечении самолетов 737 MAX, которая должна быть устранена до того, как эти самолеты вернуться в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) Стив Диксон.
Наука
Завершено крупнейшее исследование полного генома рака
Как сообщает Today News Ufa, таким образом ученые хотят не просто предсказать, кто из людей сможет прожить до глубокой старости, но и попробовать предугадать развитие у людей таких серьезных отклонений, как сахарный диабет, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и даже рак.
Авто
Toyota Highlander получила спортивную версию XSE
Японский автопризводитель Toyota на автосалоне в Чикаго презентовал спортивную модификацию среднеразмерного кроссовера Highlander.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Футбол
Игрока «Рубина» Ташаева прооперировали в Германии
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Футбол
«Зенит» разгромил «Сабуртало» в товарищеском матче
Российский "Зенит" разгромил грузинский "Сабуртало" в товарищеском матче, который состоялся в рамках сбора петербургской команды в Испании.
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Футбол
WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
WADA ответило на новости об отстранении российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2022 году.
Наука
Учёные раскрыли новые причины возникновения рака
В среду, 6 февраля, стало известно о том, что учёные раскрыли новые причины возникновения рака. Об этом сообщает издание Science Alert.
Гаджеты
Появились первые сведения о смартфоне Redmi Note 9
Официальная премьера нового смартфона Redmi Note 9 может состояться уже в следующем месяце, но точная дата не названа.