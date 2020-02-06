Экономика

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Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд. Об этом сообщается на сайте министерства финансов КНР в четверг, 6 февраля.
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Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на $75 млрд

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Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США

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Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
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