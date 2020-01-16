Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.

Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Религия Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник Сегодня, накануне праздника Богоявления, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит литургию и чин великого освящения воды.

Политика Украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за антироссийских санкций После Майдана украинские власти ввели против Москвы санкции, и предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, после чего пыталась договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.

Происшествия Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.

Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.

Авто АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.