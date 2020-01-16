Экономика
РИА НовостиКитай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
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«Никакого сближения, чистая экономика». Эксперт о торговой сделке между США и Китаем
Национальная служба новостей16 января в 13:47
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Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Российские военные уничтожили 50 террористов в Сирии
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Биатлон
Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Футбол
«Ньюкасл» в добавленное время вырвал победу у «Челси»
"Челси" с 39 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата АПЛ. "Ньюкасл" с 29 баллами располагается на 12-й позиции.
Религия
Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник
Сегодня, накануне праздника Богоявления, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит литургию и чин великого освящения воды.
Политика
Украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за антироссийских санкций
После Майдана украинские власти ввели против Москвы санкции, и предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, после чего пыталась договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.
Происшествия
Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу
В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Происшествия
В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Авто
Audi раскрыла цены на гибридные автомобили Audi Q5 и A8
Известно, что новинка компактного кроссовера Audi Q5 поступит на рынок по цене от 53,8 тысяч долларов.
Армия и оружие
Эксперты оценили планы Индии по созданию собственных истребителей
Эксперты издания India Today дали оценку планам Индии по созданию собственных истребителей.
Происшествия
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
На индонезийском острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов.
Футбол
Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию
Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
Общество
Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор
Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Авто
АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva
По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
Армия и оружие
Военкор сообщила о серьезном обострении на Луганском направлении фронта
В последние дни на луганском направлении фронта наблюдается серьезное обострение ситуации, особенно в районе трассы Бахмутка.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Политика
Путин посетит мероприятия ко Дню прорыва блокады Ленинграда
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Российский нападающий "Вашинтона" Александр Овечкин догнал по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье.